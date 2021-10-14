Альварес: Я готовий до бою із Головкіним

Чемпіон світу в суперсередній вазі Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) готовий до третього поєдинку проти казаха Геннадія Головкіна (41-1-1, 36 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Так я готовий. Готовий до всього. Я завжди готовий зробити найкрутіші бої з можливих. Ви, журналісти, постійно питаєте мене про трилогію. На відміну від нього, я роблю реальні бої, роблю важливі речі для боксу. А чим він зайнятий? Де він взагалі? Чого він домігся з тих пір, коли ми билися з ним останній раз? Нічого він не добився", - сказав Альварес.