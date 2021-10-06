Ломаченко домовився про бій проти Коммі

Сторони вже погодили умови бою

Джерело - Чемпiон.

Колишній чемпіон WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко проведе поєдинок з Річардом Коммі.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, сторони вже погодили умови бою. Зустріч іменитих легковаговиків відбудеться 11 грудня в Нью-Йорку.

Бій очолить вечір боксу від промоутерської компанії Top Rank, який відбудеться на арені Madison Square Garden. Відзначається, що така дата вважається однією з найпривабливіших і престижних в календарі Top Rank.

Нагадаємо, Ломаченко в червні 2021 переміг японського боксера Масайоші Накатані нокаутом в дев'ятому раунді. Коммі, в свою чергу, в останньому поєдинку нокаутував домініканця Джексона Марінеса.

Раніше, Лопес поставив ультиматум Ломаченку щодо реваншу.