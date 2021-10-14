Бій Ф'юрі - Усик може відбутися

Джерело - Sky Sports.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBF і IBO Олександр Усик переможі в бою-реванші проти Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє промоутер Френк Воррен.

"Джошуа потрібен бій для розігріву, йому потрібно повернути ментальність переможця перед реваншем з Усиком. Можливо, надалі він поб'ється з переможцем бою Ф'юрі - Усик, це буде великий поєдинок", - заявив промоутер.

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"Я вірю, що бій Ф'юрі - Усик може відбутися, але зараз це неможливо, тому що йде підготовка до реваншу з Джошуа. Думаю, Усик знову переможе. Єдиний спосіб Джошуа перемогти - нав'язати свій бій. Не бачу, як Джошуа зможе виграти в реванші", - сказав Воррен.

Нагадаємо, Воррен назвав переваги Ф'юрі в бою з Усиком.