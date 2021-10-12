Воррен назвав переваги Ф'юрі в бою з Усиком

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі над володарем поясів WBA, WBO і IBF Олександром Усиком має перевагу у габаритах, що стане вирішальним у бою..

Про це заявив промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен.

"Якщо ви подивитеся на Тайсона і Усика, то вони схожі. Вони обидва дуже хороші бійці. Усик був чудовим, непереможеним крузером, він завоював золото Олімпіади-2012 в Лондоні, піднявся у вазі, і ми бачили, що він зробив з Ентоні Джошуа.

Зараз Усик - другий номер в суперважкому дивізіоні. Олександр, як і Ф'юрі, володіє швидкими руками, відмінною роботою ніг і дуже хорошим боксерським інтелектом, але різниця в габаритах.

Тайсон виявиться занадто великим для нього. У Ф'юрі довші руки, і, що найголовніше, у нього є велике серце. Тайсон не відходитиме від Олександра, він нав'яже Усіку бій", - зазначив Воррен.