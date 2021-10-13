Вайлдеру потрібна операція після бою з Ф'юрі

Джерело - Чемпiон.
На американського боксера Деонтея Вайлдера після поразки від британця Тайсона Ф'юрі чекає операція.
Про це заявив його менеджер Шеллі Фінкель, повідомляє BoxingScene.
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За його словами, під час бою Вайлдер отримав перелом і йому необхідне хірургічне втручання.
"Деонтей зламав праву руку в районі третього суглоба, і він займеться цим на наступному тижні. На нього чекає операція, але сам суглоб в порядку, зламалася кістка за ним. Звичайно ж, це неприємна новина, але з ним все гаразд", - сказав Фінкель.