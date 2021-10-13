Красюк: Вайлдер та Ф'юрі стануть солодким десертом для

Олександр Усик набагато сильніший за Тайсона Ф'юрі та Деонтея Вайлдера в технічній майстерності.

Ф'юрі обійшов Усика в рейтингу найкращих важковаговиків світу

Так вважає промоутер українського боксера Олександр Красюк.

"Вайлдер та Ф'юрі, в тій формі, в якій вони провели цей бій, стануть солодким десертом для Олександра, адже жоден з них не показав боксерських умінь. Якщо Усик продемонструє свою техніку, я не думаю, що Ф'юрі або Вайлдер зможуть зробити з ним щось серйозне", - сказав Красюк.