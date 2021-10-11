Батько Ф'юрі назвав наступного суперника Тайсона

Наступним суперником володаря титулу WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі повинен стати українець Олександр Усик.

Про це заявив батько боксера Джон Ф'юрі.

"Я думаю, що Тайсон має шукати або Усика, або нікого. Далі або Усик, або нічого. Решта мене не хвилюють, вони не на одному рівні з Тайсоном.

Упевнений, що Вайлдер впорався б з Вайтом Так чому ж його хочуть виставити проти мого сина, щоб він опинився в нокауті? Тайсон не може знайти мотивацію на такі поєдинки. Мене хвилює тільки Усик, і я сказав синові про це", - заявив Джон Ф'юрі.