Воррен: Якщо Джошуа відійде в сторону, ми легко влаштуємо бій Усик - Ф'юрі

Промоутер розповів про потенційний поєдинку між українцем і британцем

Джерело - talkSPORT.

Промоутер чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі Френк Воррен готовий організувати для свого клієнта поєдинок проти володаря титулів WBO, WBA, IBF і IBO Олександра Усика.

Про це заявив сам промоутер.

"В Усика є опція реваншу з Джошуа, це ні для кого не секрет. Якщо Ентоні відійде в сторону, ми легко влаштуємо бій Усик - Ф'юрі. Але чи піде на це Джошуа? Навряд чи . Може бути, він погодиться, хто знає. З нашої точки зору, ми б хотіли влаштувати цей бій, але якщо не вийде, і Тайсон побажає продовжувати боксувати, то йому доведеться захищати титул. Якщо він не захоче проводити бої, то так тому і бути", - заявив Воррен.

Нагадаємо, Усик завоював чемпіонські пояси в поєдинку проти британця Ентоні Джошуа, який відбувся 25 вересня. Ф'юрі в своєму останньому поєдинку нокаутував американця Деонтея Вайлдера.

Раніше, Ф'юрі обійшов Усика в рейтингу найкращих важковаговиків світу.