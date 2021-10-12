Вайлдера виписали з лікарні після бою з Ф'юрі

Американець був відправлений у нокаут в 11-му раунді

Вайлдер зламав палець правої руки в третьому поєдинку з Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє Boxing Scene.

На минулих вихідних американець вдруге поступився Ф'юрі в заключному поєдинку їх трилогії, будучи відправленим в нокаут в 11-му раунді.

Після бою Уайлдера відправили в лікарню, де американець провів ніч і пройшов всі необхідні обстеження в якості запобіжного заходу. Очікується, що Деонтей буде потрібна операція на правій руці.

Вайлдер зазнав другої поразки у професійній кар'єрі (і друге поспіль - від Ф'юрі), а суперник завдав рекордні для американця 150 ударів. До нокауту все три судді фіксували перемогу англійця.

Раніше, Ф'юрі обійшов Усика у рейтингу найкращих важковаговиків світу.