Джойс: Усику буде важко змагатися з Ф'юрі

У потенційному поєдинку між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі українець зазнає поразки.

Про це заявив британський боксер Джо Джойс.

"Ф'юрі вийде на ринг і буде грати з Усиком. Розумієте, про що я говорю? У Тайсона є навички, перевагу в зрості і вазі над Олександром. Він вміє боксувати і як лівша, і як правша. Мені здається, що він почне просто гратися з таким суперником.

Усику буде важко змагатися з Ф'юрі. Так, у нього хороша техніка, але у Ф'юрі є свій стиль, це сильний і витривалий боксер. Крім того, не потрібно забувати про талант Тайсона заплутувати суперника в іграх розуму. Безсумнівно, це був би цікавий бій. І я нікого не скидаю з рахунків", - зазначив Джойс.