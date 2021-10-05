Ф'юрі зголосився підготувати Джошуа до реваншу з Усиком

Джерело - Чемпiон.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі запропонував Ентоні Джошуа свої послуги в підготовці реваншу з володарем титулів WBA, IBF, WBO і IBO Олександром Усиком.

Вайлдер оцінив шанси Усика у реванші проти Джошуа

Про це сказав сам британський боксер.

"Я вірю, що якщо буду готувати Джошуа до реваншу з Усиком, то він однозначно здобуде перемогу. Офіційно пропоную йому свої послуги. Готовий тренувати його і підготувати до бою-реваншу. Я гарантую, що в такому випадку він переможе", - заявив Ф'юрі.

Нагадаємо, що в першому бою Усик здобув перемогу над уже колишнім чемпіоном світу Джошуа одноголосним рішенням суддів з рахунком 117:112, 116:112, 115:113.