Льюїс: Зараз Тайсон Ф'юрі - важковаговик номер один в світі

Останній абсолютний чемпіон світу в хевівейті Леннокс Льюїс вважає найкращим важковаговиком світу британця Тайсона Ф'юрі.

Про це він сказав у інтерв'ю iFL.TV.

"Ф'юрі показав відмінний виступ і зробив свою справу. Хто очікував, що таке буде? Перший бій був хорошим, другий - чудовим, а цей став вишенькою на торті. Вайлдер не хотів програвати, він був налаштований на перемогу. Він був втомленим, але тримався. Вайлдер хотів піти на щиті - він це зробив. Деонтей показав сміливість, мужність і подарував нам хороший бій. Зараз Тайсон Ф'юрі - важковаговик номер один в світі", - сказав Льюїс, який у 1990-2000 роках був останнім абсолютним чемпіоном світу в хевівейті.