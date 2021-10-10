Ф'юрі озвучив свої плани після перемоги над Вайлдером

Чемпіон WBC розповів, чим планує займатися

Джерело - Top Rank Boxing.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі після перемоги над Деонтеєм Вайлдером хоче провести час з сім'єю, оскільки під час підготовки до поєдинку дуже рідко бачився з рідними.

Про це заявив сам боксер.

"За останні шість місяців я був удома всього два тижні. За цей час у мене народилася дочка. Я пройшов хороший тренувальний табір. Тепер я повертаюся додому, щоб провести заслужений час зі своєю дружиною і дітьми", - заявив Ф'юрі.

Нагадаємо, що в третьому поєдинку між Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Вайлдером британець здобув перемогу нокаутом в 11-му раунді, захистивши свій титул чемпіона за версією WBC.