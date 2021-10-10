Паркер: У бою з Ф'юрі Вайлдер показав дух чемпіона

Американець Деонтей Вайлдер в бою за пояс WBC в суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі показав сміливість, відвагу і силу.

Про це заявив 29-річний новозеландський суперваговик Джозеф Паркер.

"Вайлдер показав сміливість, відвагу і силу. Він не хотів здаватися. Кожен раз, коли Деонтей падав, він піднімався і відповідав. Він показав дух чемпіона. Він закінчив бій на щиті, але я віддаю йому належне.

Бій могли зупинити раніше. Робота лікарів - переконатися, що бійці в порядку. Було помітно, що Вайлдер втомився, але він віддав все, що у нього було. Це ознака справжнього чемпіона", - сказав Паркер.