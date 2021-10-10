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Експромоутер Вайлдера сумнівається, що Деонтей повернеться після двох поразок поспіль

Сьогодні 22:09 244 0
Лу Дібелла прокоментував бій Вайлдера з Ф'юрі
Експромоутер Вайлдера сумнівається, що Деонтей повернеться після двох поразок поспіль
#Ф'юрі, #Вайлдер

Джерело - Чемпіон.

Колишній промоутер Деонтея Вайлдера Лу Дібелла засумнівається, що його колишній підопічний повернеться після двох важких поразок поспіль.

Про це заявив сам функціонер.

"Яка драма! Мої вітання Ф'юрі. Вайлдер заслуговує величезної поваги, яке велике серце. Обидва віддали все, що у них було. Не маю до Деонтей нічого, крім любові. Він показав, що у нього було і є чемпіонське серце.

Деонтей, не впевнений, що ти зможеш повернутися після таких двох важких поразок поспіль. Якщо у тебе не вийде, не хотів би чути жодного негативного слова про твоє спадщину", - зазначив Дібелла.

Нагадаємо, Вайлдер програв Ф'юрі нокаутом в одинадцятому раунді.

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