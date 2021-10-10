Промоутер Ф'юрі: Ніколи не бачив такого чудового бою

Арум оцінив перемогу свого підопічного

Джерело - BBC Sport.

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі Боб Арум дуже задоволений перемогою свого підопічного у третьому бою з Деонтеєм Вайлдером.

Про це заявив сам промоутер.

"Я займаюся цим бізнесом 57 років, організовуючи поєдинки, і дійсно повинен сказати, що ніколи не бачив такого чудового бою в суперважкій вазі. Я так пишаюся цією людиною. Він показав своє серце, свій творчий хист, він справжній боєць", - заявив Арум.

Нагадаємо, що в третьому поєдинку між Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Вайлдером британець здобув перемогу нокаутом в 11-му раунді, захистивши свій титул чемпіона за версією WBC.