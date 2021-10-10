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Ф'юрі: Бій з Усиком? Подивимося, що буде у його реванші з Джошуа

Сьогодні 15:39 383 0
Британець поки хоче зробити паузу
Ф'юрі: Бій з Усиком? Подивимося, що буде у його реванші з Джошуа
Фото Getty Images
#Ф'юрі, #Вайлдер

Джерело - Boxingnews 24.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) після перемоги над Деонтеєм Вайлдером поки не думає про поєдинок проти українського чемпіона Олександра Усика.

Про це заявив сам боксер.

"Подивимося, що буде в реванші Усика і Джошуа. Зараз я хочу взяти невелику перерву. З останніх шести місяців я провів зі своєю родиною тільки два тижні. Перш ніж я буду думати про свого майбутнього суперника, я хотів би насолодитися своєю перемогою, однією з найбільших у моїй кар'єрі", - сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що в третьому поєдинку між Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Вайлдером британець здобув перемогу нокаутом в 11-му раунді, захистивши свій титул чемпіона за версією WBC.

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