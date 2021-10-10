Красюк: Ф'юрі та Вайлдер - солодкі булочки для Усика

Промоутер українця прокоментував бій Ф'юрі - Вайлдер

Бій між чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) і претендентом Деонтеєм Вайлдером (42-2-1, 41 КО), який завершився нокаутом від Ф'юрі в одинадцятому раунді, був приємним для промоутера українця Олександра Усика (19-0, 13 КО) Олександра Красюка.

Про це заявив сам промоутер.

"Ми побачили вакханалію. Я з величезним інтересом спостерігав за тим, що відбувається з-за особистої зацікавленості. Те, що я побачив в рингу - і з одного, і з іншого боку - це суперкласні новини для Олександра Усика. Я припускав перемогу Вайлдера. Я був практично переконаний в тому, що Вайлдер здобуде перемогу достроково. По-іншому він би і не зміг. І він в якийсь момент навіть наблизився до цього, відправив Ф'юрі в нокдаун. Але він був квадратним, він не міг ні рухатися, ні наносити удари. Він втомився по шляху в ринг. Напевно, це пов'язано з набором м'язової маси і нездатністю організму впоратися з цим", - сказав Красюк.

Нагадаємо, що Джошуа активував опцію реваншу з Усиком.