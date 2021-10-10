Боксер прокоментував можливість провести бій-реванш з Вайлдером

Джерело - BBC Sport.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі задоволений тим, що продемонстрував в рингу, і більше не збирається битися з американцем Деонтеєм Вайлдером.

Про це заявив сам боксер.

"Я дуже пишаюся своїм виступом і цією перемогою. Бог знову дарував мені перемогу, і я дуже вдячний за неї. Під час бою були деякі хисткі моменти, але я ніколи не втрачав віру. Я продовжував йти вперед і нокаутував його з одного удару. Як тільки я його завдав, відразу ж стрибнув на канати. я знав, що він не оговтається від цього. Як я піднявся в четвертому раунді? Рішучість і божий план. Вайлдер був дуже здібним противником. Цей бій відрізнявся від перших двох, але результат був таким же. Це була відмінна трилогія, і для такого вам потрібен хороший партнер, як в танцях. Але ніякого пункту про реванш немає. Справу зроблено. З Уайлдером покінчено. Деонтея Вайлдера більше немає", - зазначив Ф'юрі.

Нагадаємо, що в третьому поєдинку між Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Вайлдером британець здобув перемогу нокаутом в 11-му раунді, захистивши свій титул чемпіона за версією WBC.