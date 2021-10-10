На думку колишнього чемпіона, Ф'юрі має битися з переможцем реваншу Усик - Джошуа

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі має провести поєдинок з переможцем реваншу між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком.

Про це заявив колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях Андре Ворд.

"Усик не поб'є Тайсона Ф'юрі. Тайсон - не просто великий і незграбний боєць. Він майстерний і вміє битися. Я думаю, що він занадто масивний. Ентоні Джошуа повинен побитися з Усиком в реванші", - заявив експерт.

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"Я вважаю, що Ф'юрі потрібно зустрітися з переможцем, хто б ним не виявився. Нехай Тайсон спробує завоювати ще один титул, і якщо він досягне успіху, то йому більше нічого буде доводити", - сказав Уорд

Нагадаємо, Ф'юрі влучив удвічі більше ударів за Вайлдера.