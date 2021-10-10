Ф'юрі - Вайлдер: Як це було

Джерело - Чемпіон.

Все бій завершено! Тайсон Ф'ЮРІ захищає титул чемпіона світу WBC, Вайлдер все ж не витримав і опинився у нокауті!

10-раунд: Вайлдер у другому нокдауні, але все одно встає! Ф'юрі намагався добити і влучив неймовірний аперт, проте наприкінці раунду Деонтей сам провів хорошу комбінацію ударів! Бій продовжується!

9-раунд: Вже другий раз лікар перевіряє стан Вайлдера перед раундом, але Деонтей продовжує! Ф'юрі більш активний, ініціатива за ним, проте і претендент влучає. Шукає Вайлдер момент для одного удару, який може зробити його чемпіоном.

8-раунд: Дуже багато пропускає Вайлдер. Погано на ногах працює американець і цим користується Ф'юрі, який наносить удар за ударом. Деонтей огризається, але йому дуже важко проти чемпіона.

7-раунд: Заспокоївся Тайсон і зараз не летить в атаку нерозважливо. Потужні удари і що найголовніше точні удари наносить Ф'юрі. Вайлдер ще тримається, але вже менш активний американець і інколи здається, що він ледь ледь тримається на ногах.

6-раунд: Знову точнішим був Ф'юрі. Є відчуття, що у британця більше сил є, а попереду ще половина поєдинку.

5-раунд: Неймовірний поєдинок. Удар на удар йдуть бійці і не зупиняються. Бій року ми спостерігаємо! Один удар може вирішити долю протистояння!

4-раунд: Що за бій! Ф'юрі двічі побував у нокдауні в цьому раунді! Деонтей Вайлдер переломив хід поєдинку!

3-раунд: Вайлдер у нокдауні! Лише гонг зараз урятував американця від поразки! Пішли бійці в атаку і Ф'юрі наніс потужний боковий удар!

2-раунд: З перших раундів бійці йдуть вперед. Вайлдер викидає більше ударів, але Ф'юрі точніше пробиває зараз.

1-раунд: Активніше цей бій розпочав саме Вайлдер. Чимало ударів по корпусу наніс американець. Ф'юрі наприкінці раунду класний джеб провів.

Поєдинок розпочався!

Бійці вже на ринзі, зовсім скоро ми дізнаємося, хто ж вийде переможцем у цій трилогії!

Тепер виходить чемпіон - Тайсон Ф'юрі!

Деонтей Вайлдер виходить на ринг!

Арена T-Mobile заповнена, публіка очікує на вихід бійців.

Тепер звучить гімн США!

Лунає гімн Великої Британії!

До початку поєдинку залишилися лічені хвилини.

Френк Санчес здобув упевнену перемогу. На нас чекає головний поєдинок вечора!

Головні обличчя сьогоднішнього вечора очікують на свій вихід, щоб продемонструвати шоу.

Раніше в андеркарді українець Вихрист нокаутував Маршалла.

Ф'юрі та Вайлдер вже на арені, а до головної події вечора нас відділяє лише головний бій андеркарду - Ефе Ажагба - Френк Санчес.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) проведе третій бій з колишнім чемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 КО).

Поєдинок відбудеться в ніч з 9 на 10 жовтня в Лас-Вегасі на арені T-Mobile. Орієнтовний початок о 6:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн в цій новині.