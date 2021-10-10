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Ф'юрі - Вайлдер: ОНЛАЙН

Сьогодні 07:22 28340 0
Ф'юрі - Вайлдер: ОНЛАЙН
#Вайлдер, #Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

7-раунд: Заспокоївся Тайсон і зараз не летить в атаку нерозважливо. Потужні удари і що найголовніше точні удари наносить Ф'юрі. Вайлдер ще тримається, але вже менш активний американець і інколи здається, що він ледь ледь тримається на ногах.

6-раунд: Знову точнішим був Ф'юрі. Є відчуття, що у британця більше сил є, а попереду ще половина поєдинку.

5-раунд: Неймовірний поєдинок. Удар на удар йдуть бійці і не зупиняються. Бій року ми спостерігаємо! Один удар може вирішити долю протистояння!

4-раунд: Що за бій! Ф'юрі двічі побував у нокдауні в цьому раунді! Деонтей Вайлдер переломив хід поєдинку!

3-раунд: Вайлдер у нокдауні! Лише гонг зараз урятував американця від поразки! Пішли бійці в атаку і Ф'юрі наніс потужний боковий удар!

2-раунд: З перших раундів бійці йдуть вперед. Вайлдер викидає більше ударів, але Ф'юрі точніше пробиває зараз.

1-раунд: Активніше цей бій розпочав саме Вайлдер. Чимало ударів по корпусу наніс американець. Ф'юрі наприкінці раунду класний джеб провів.

Поєдинок розпочався!

Бійці вже на ринзі, зовсім скоро ми дізнаємося, хто ж вийде переможцем у цій трилогії!

Тепер виходить чемпіон - Тайсон Ф'юрі!

Деонтей Вайлдер виходить на ринг!

Арена T-Mobile заповнена, публіка очікує на вихід бійців.

Тепер звучить гімн США!

Лунає гімн Великої Британії!

До початку поєдинку залишилися лічені хвилини.

Френк Санчес здобув упевнену перемогу. На нас чекає головний поєдинок вечора!

Головні обличчя сьогоднішнього вечора очікують на свій вихід, щоб продемонструвати шоу.

Раніше в андеркарді українець Вихрист нокаутував Маршалла.

Ф'юрі та Вайлдер вже на арені, а до головної події вечора нас відділяє лише головний бій андеркарду - Ефе Ажагба - Френк Санчес.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) проведе третій бій з колишнім чемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 КО).

Поєдинок відбудеться в ніч з 9 на 10 жовтня в Лас-Вегасі на арені T-Mobile. Орієнтовний початок о 6:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн в цій новині.

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