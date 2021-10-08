У переможця бою Ф'юрі - Вайлдер буде 30 днів, щоб укласти контракт на поєдинок

Джерело - BoxingScene.

Переможець в реванші між чемпіоном WBC у важкій вазі Тайсоном Ф'юрі і ексчемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером може провести негайний бій проти чемпіона WBA, WBO, IBF і IBO у важкій вазі Олександра Усика.

Про це повідомляє пресслужба WBC.

WBC постановив, що у переможця бою Ф'юрі - Вайлдер буде 30 днів, щоб укласти контракт на поєдинок з Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона світу.

Якщо сторони не зможуть дійти згоди за відведений час, переможець буде битися з тимчасовим чемпіоном WBC у важкій вазі.

Титул тимчасового чемпіона WBС утримує Ділліан Вайт. Бій Ф'юрі - Вайлдер відбудеться в ніч на 10 жовтня в Лас-Вегасі.

Раніше, Хей оцінив шанси Ф'юрі у бою з Вайлдером.