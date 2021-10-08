Хей оцінив шанси Ф'юрі у бою з Вайлдером

Іменитий британець висловився про майбутній поєдинок в суперважкій вазі

Джерело - Metro.

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Девід Хей у поєдинку між володарем титулу WBC в суперважкому дивізіоні Тайсоном Ф'юрі і американцем Деонтеєм Вайлдером сумнівається, що британець зможе пройти всі 12 раундів в майбутній сутичці.

Про це заявив сам Хей.

"Думаю, на початку поєдинок вийде вибуховим. Але я не впевнений, що Ф'юрі готовий провести такі ж 12 раундів, як у 2015 році, коли він побив Володимира Кличка. У Тайсона вже немає елемента несподіванки, який був присутній в другому бою проти Вайлдера. Мені здається, у Ф'юрі був не найкращий тренувальний табір. Будь-які проблеми, пов'язані з цим, можуть зіграти свою роль, якщо поєдинок з Уайлдером вийде важким і жорстким", - зазначив Хей.

Нагадаємо, бій Ф'юрі - Вайлдер відбудеться 9 жовтня в Лас-Вегасі. Спочатку сутичка мала пройти в кінці липня, але її довелося відкласти через те, що Циганський король заразився коронавірусом.

Раніше стали відомі гонорари Ф'юрі і Вайлдера за титульний поєдинок.