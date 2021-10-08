Ф'юрі набрав вагу перед поєдинком з Вайлдером

Британець буде важити більше, ніж у другому поєдинку

Джерело - Sky Sports.

Боксер Тайсон Ф'юрі перед третім поєдинком проти Деонтея Вайлдера набрав трохи ваги в порівнянні з минулим боєм проти американця.

Про це заявив сам боксер.

"Моя вага значення не має. Це не завадить мені вирубати суперника. Можна важити 100 кг, можна 130 кг. Скільки буде на зважуванні, стільки і буде. Я не буду голодувати, щоб зробити якусь вагу. Я добре харчуюся, але й добре тренуюся", - сказав Ф'юрі.

Тренер боксера розповів про те, що Ф'юрі буде важити близько 130 кг - на 10 кг більше, ніж у другому поєдинку.

Раніше, Хей оцінив шанси Ф'юрі у бою з Вайлдером.