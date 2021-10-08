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Вайлдер назвав переможця реваншу Усик - Джошуа

Вчора 23:09 396 0
Американець жадає провести бій з українським боксером
Вайлдер назвав переможця реваншу Усик - Джошуа
Фото Getty Images
#Вайлдер, #Усик, #Джошуа

Джерело - EsNews.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер у бою-реванші Олександра Усика та Ентоні Джошуа віддає перевагу українцю.

Про це заявив сам американський боксер.

"Усик переможе в реванші. Джошуа не готовий до нього, його рухливості і ліворукості. Він недостатньо досвідчений, щоб впоратися з лівшею. Я вважаю, що Усик більше хоче перемогти. Він хоче цього набагато більше, ніж Джошуа.

Ми з нетерпінням чекаємо цього поєдинку, а потім, думаю, у нас з Усиком буде відмінний об'єднавчий бій. Джошуа не захотів битися зі мною і втратив багато грошей. Я знаю, що він думає про це кожен день", - сказав Вайлдер.

Нагадаємо, Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів. Реванш відбудеться на початку 2022 року.

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