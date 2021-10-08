Вайлдер назвав переможця реваншу Усик - Джошуа

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер у бою-реванші Олександра Усика та Ентоні Джошуа віддає перевагу українцю.

Про це заявив сам американський боксер.

"Усик переможе в реванші. Джошуа не готовий до нього, його рухливості і ліворукості. Він недостатньо досвідчений, щоб впоратися з лівшею. Я вважаю, що Усик більше хоче перемогти. Він хоче цього набагато більше, ніж Джошуа.

Ми з нетерпінням чекаємо цього поєдинку, а потім, думаю, у нас з Усиком буде відмінний об'єднавчий бій. Джошуа не захотів битися зі мною і втратив багато грошей. Я знаю, що він думає про це кожен день", - сказав Вайлдер.