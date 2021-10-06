Журналіст спрогнозував дату реваншу Усика й Джошуа

Британець Ентоні Джошуа може провести бій-реванш з Олександром Усиком не раніше березня 2022 року.

Про це заявив спортивний журналіст і коментатор Дмитро Лазуткін.

"У боксера Джошуа є величезна можливість роботи над собою, зокрема навіть змінити тренерську команду.

Коли відбудеться реванш Усика й Джошуа? Я думаю, це відбудеться не раніше березня 2022 року. Якщо все-таки буде географічно прив'язано до України, то тоді, мені здається, що бій ми побачимо десь у травні 2022 року.

Раніше, аніж у травні, провести поєдинок боксерів у Києві не вийде. Усе через погані погодні умови на НСК Олімпійський", - зазначив Лазуткін.