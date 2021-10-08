Гірн: Джошуа не відмовиться від реваншу з Усиком

Промоутер британського суперважковаговика Ентоні Джошуа Едді Гірн не підтримує думку менеджера Тайсона Ф'юрі Боба Арума щодо проведення спершу бою між його підопічним та Олександром Усиком.

Про це заявив сам промоутер.

"Я дійсно розмовляв з Бобом Арумом, він подзвонив мені, і ми поговорили про можливості того, щоб Джошуа відмовився від негайного реваншу з Усиком.

Джошуа не зробить цього. Якщо Ентоні буде здоровий і готовий битися, а він готовий, він приймає реванш з Усиком. Усик - це все, про що він зараз думає. Особисто я не бачу сценарію, при якому він відмовився б від реваншу", - зазначив Гірн.