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Гірн: Джошуа не відмовиться від реваншу з Усиком

Вчора 22:40 223 0
Промоутер заявив, що всі думки його клієнта пов'язані з другим боєм проти українця
Гірн: Джошуа не відмовиться від реваншу з Усиком
#Усик, #Джошуа, #Ф'юрі, #Арум, #Гірн

Джерело - IFL TV.

Промоутер британського суперважковаговика Ентоні Джошуа Едді Гірн не підтримує думку менеджера Тайсона Ф'юрі Боба Арума щодо проведення спершу бою між його підопічним та Олександром Усиком.

Про це заявив сам промоутер.

"Я дійсно розмовляв з Бобом Арумом, він подзвонив мені, і ми поговорили про можливості того, щоб Джошуа відмовився від негайного реваншу з Усиком.

Джошуа не зробить цього. Якщо Ентоні буде здоровий і готовий битися, а він готовий, він приймає реванш з Усиком. Усик - це все, про що він зараз думає. Особисто я не бачу сценарію, при якому він відмовився б від реваншу", - зазначив Гірн.

Нагадаємо, Усик здобув перемогу над уже колишнім чемпіоном світу Джошуа одноголосним рішенням суддів з рахунком 117-112, 116-112, 115-113.

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