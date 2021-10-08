Арум: Попросив Гірна дати можливість провести бій Усик - Ф'юрі

Джерело - Mirror.
Співпромоутер чемпіона WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі Боб Арум хоче організувати для свого підопічного об'єднавчий поєдинок з володарем титулів WBA, IBF, WBO і IBO Олександром Усиком.
Про це заявив сам промоутер.
"Якщо Ф'юрі виграє у Вайлдера в найближчому бою, то, можливо, все надійдуть розумно і дозволять влаштувати бій за звання безперечного чемпіона між Ф'юрі і Усиком, з тією умовою, що Джошуа зустрінеться з переможцем. Кожен отримає свій шматок, хіба це погано?
Я звернувся з цим питанням до Едді Гірна. Його зацікавила моя пропозиція. Тепер все залежить від Джошуа. Ентоні зараз потрібен проміжний бій, новий тренер. А вже після цього Джошуа зможе провести бій за всі титули", - зазначив Арум.
Нагадаємо, Усик здобув перемогу над уже колишнім чемпіоном світу Джошуа одноголосним рішенням суддів з рахунком 117-112, 116-112, 115-113.
Раніше, Ф'юрі зголосився підготувати Джошуа до реваншу з Усиком.