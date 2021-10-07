Український суперважковаговик Олександр Усик у бою-реванші здобуде перемогу над британцем Ентоні Джошуа.

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Мене взагалі не здивувала перемога Усика. Ми хороші друзі, давно знаємо один одного. Я провів з Олександром багато часу. Він дуже розумний, смішний і хороший хлопець. Але я також знаю, що він чудовий технар, як і Ломаченко. Їх навчав батько Василя.

Якщо чесно, я взагалі не здивований, що він завдав такої шкоди Джошуа. Якщо вони проведуть реванш, то станеться те ж саме", - заявив Арум.