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Арум: Мене взагалі не здивувала перемога Усика

Вчора 23:55 593 0
Промоутер оцінив перемогу Усика над Джошуа
Арум: Мене взагалі не здивувала перемога Усика
#Усик, #Джошуа, #Арум

Джерело - FightHype.

Український суперважковаговик Олександр Усик у бою-реванші здобуде перемогу над британцем Ентоні Джошуа.

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Мене взагалі не здивувала перемога Усика. Ми хороші друзі, давно знаємо один одного. Я провів з Олександром багато часу. Він дуже розумний, смішний і хороший хлопець. Але я також знаю, що він чудовий технар, як і Ломаченко. Їх навчав батько Василя.

Якщо чесно, я взагалі не здивований, що він завдав такої шкоди Джошуа. Якщо вони проведуть реванш, то станеться те ж саме", - заявив Арум.

Нагадаємо, Усик здобув перемогу над уже колишнім чемпіоном світу Джошуа одноголосним рішенням суддів з рахунком 117-112, 116-112, 115-113.

Раніше, Ф'юрі зголосився підготувати Джошуа до реваншу з Усиком.

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