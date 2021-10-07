Ф'юрі та Вайлдеру заборонили проводити фінальну дуель поглядів

Промоутер вирішив запобігти бійку між боксерами

Напередодні бою між володарем титулу WBC в суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Вайлдером відбулася заключна пресконференція боксерів без традиційної фінальної дуелі поглядів, яку заборонив проводити промоутер британського чемпіона Боб Арум.

Про це повідомляє Boxingnews24.

Глава Top Rank звинуватив провідний телеканал FOX Кейт Абдо в тому, що він спеціально нагнітав атмосферу під час пресконференції і хотів, щоб боксери зійшлися лицем до лиця, що, на думку Арума, могло б спровокувати бійку після всього, що суперники наговорили один одному напередодні майбутньої сутички.

Раніше, оголошено імена суддів на третій бій Ф'юрі та Вайлдера.