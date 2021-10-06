Оголошено імена суддів на третій бій Ф'юрі та Вайлдера

Бій відбудеться 9 жовтня в Лас-Вегасі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) 9 жовтня в Лас-Вегасі проведе захист титулу в поєдинку з Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 КО).

У рингу з боксерами буде знаходитися Рассел Мора, який минулого року працював на поєдинках Василь Ломаченко - Теофімо Лопес і Хосе Карлос Рамірес - Віктор Постол, а недавно відсудив останній бій в кар'єрі Менні Пакьяо.

Суддівські записки підрахують Тім Чітем, Дейв Моретт і Стів Вайсфельд.

Перший бій між Вайлдером і Ф'юрі в грудні 2018 року завершився внічию, а в реванші в лютому 2020-го британець виграв технічним нокаутом у сьомому раунді.

Раніше, Вайлдер оцінив шанси Усика у реванші проти Джошуа.