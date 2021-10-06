Прайс завершив боксерську кар'єру

Свій останній бій британець провів у 2019 році

Британський суперваговик Девід Прайс (25-7, 20 KO) оголосив про завершення боксерської кар'єри.

Про це повідомляє Boxingnews24.com.

Свій останній бій 38-річний Прайс провів восени 2019 року, програвши Дереку Чісорі технічним нокаутом в четвертому раунді.

Прайс вважався одним з найперспективніших британських супертяжів до двох поразок від Тоні Томпсона у 2013 році. Протягом кар'єри Девід також програвав Крістіану Хаммеру, Олександру Повєткіну і Сергію Кузьміну.

До переходу в професійний бокс Прайс став бронзовим призером Олімпіади-2008 в Пекіні.

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