Прайс завершив боксерську кар'єру

Джерело - sportarena.com.
Британський суперваговик Девід Прайс (25-7, 20 KO) оголосив про завершення боксерської кар'єри.
Про це повідомляє Boxingnews24.com.
Свій останній бій 38-річний Прайс провів восени 2019 року, програвши Дереку Чісорі технічним нокаутом в четвертому раунді.
Прайс вважався одним з найперспективніших британських супертяжів до двох поразок від Тоні Томпсона у 2013 році. Протягом кар'єри Девід також програвав Крістіану Хаммеру, Олександру Повєткіну і Сергію Кузьміну.
До переходу в професійний бокс Прайс став бронзовим призером Олімпіади-2008 в Пекіні.
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