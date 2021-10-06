Ф'юрі: Я не радів поразці Джошуа

Володар титулу WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі розчарований поразкою Ентоні Джошуа від Олександра Усика, адже хотів самостійно перемогти його.

Про це заявив сам боксер.

"Я не радів поразці Джошуа. Ми всі сиділи у вітальні і підтримували Ентоні. Чому мені радіти? Вони спустили в унітаз 75 мільйонів. Так що я не зрадів його поразки. Я бажав йому перемоги. Я завжди бажаю Джошуа перемоги, адже це авторитетне британське суперництво, і я не хочу, щоб його зносив хтось, крім мене.

Можливо, команда Джошуа молиться і хоче, щоб я програв Уайлдеру, адже тоді я буду таким же - старим побитим хлопцем. Я кажу про всіх, в тому числі про команду Деонтея. Все в суперважкій вазі будуть молитися, щоб я програв в цю суботу і став таким же, як вони, - переможеним", - сказав Ф'юрі.