Ф'юрі: Знищу Вайлдера швидко і елегантно

Володар титулу WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі впевнений, що у наступному бою нокаутує Деонтея Вайлдера.

Про це заявив сам Ф'юрі.

"Я буду бити його. Немає ніякого секрету в тому, яку тактику я буду використовувати. Я доберуся до цього мішка. Я його знищу.

Тут немає нічого особистого. Я просто знищу Вайлдера швидко і елегантно. Це факт. Я не Гудіні, я не знаю, скільки часу на це знадобиться, але я докладу всіх зусиль. Я бажаю його нокаутувати", - зазначив Ф'юрі.