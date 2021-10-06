Гассієв оцінив шанси на реванш з Усиком

Росіянин не поспішає виходити в ринг проти українця

Джерело - Diplomatrutube.

Російський суперважковаговик Мурат Гассієв зосереджений на своїх виступах, адже йому ще належить виконати багато роботи, щоб дістатися до рівня Олександра Усика.

Про це заявив сам боксер.

"Зараз про реванш думати не варто, адже він в топах, а я тільки на підході до цього. Але якщо цей бій відбудеться і буде цікавий глядачам, то ми, звичайно ж, його проведемо. Щоб дістатися до рівня Усика, мені потрібно боксувати і перемагати всіх тих, хто буде виходити проти мене на ринг", - сказав Гассієв.

Нагадаємо, у 2018 році Усик одноголосним рішенням суддів переміг Гассієва, коли вони ще виступали в першій важкій вазі.

Раніше, Ф'юрі зголосився підготувати Джошуа до реваншу з Усиком.