Бій Джошуа - Усик доведеться відкласти

Джерело - Чемпiон.

Другий поєдинок британського важковаговика Ентоні Джошуа проти Олександра Усика не відбудеться у лютому через травму в українця.

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Про це заявив промоутер британця Едді Гірн.

"У мене запланована зустріч з Алексом Красюком наприкінці жовтня, коли все вляжеться. Швидше за все, бій пройде в березні або квітні. В Усика було сильне розсічення. Упевнений, що вони підуть у відпустку, так що команда Усика навряд чи буде активно працювати до грудня. Вже потім ми почнемо будувати плани", - сказав Гірн.

Він додав, що окрім українця, Ентоні Джошуа має намір у майбутньому зустрітися з британцями Тайсоном Ф'юрі і Ділліаном Вайтом та американцем Деонтеєм Вайлдером.