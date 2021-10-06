Бій Джошуа - Усик доведеться відкласти

Джерело - Чемпiон.
Другий поєдинок британського важковаговика Ентоні Джошуа проти Олександра Усика не відбудеться у лютому через травму в українця.
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Про це заявив промоутер британця Едді Гірн.
"У мене запланована зустріч з Алексом Красюком наприкінці жовтня, коли все вляжеться. Швидше за все, бій пройде в березні або квітні. В Усика було сильне розсічення. Упевнений, що вони підуть у відпустку, так що команда Усика навряд чи буде активно працювати до грудня. Вже потім ми почнемо будувати плани", - сказав Гірн.
Він додав, що окрім українця, Ентоні Джошуа має намір у майбутньому зустрітися з британцями Тайсоном Ф'юрі і Ділліаном Вайтом та американцем Деонтеєм Вайлдером.
"Вважаю, що Джошуа однозначно поб'ється з Ф'юрі, Вайлдером, Вайтом та Усиком, тому що він постійно боровся з топовими бійцями. Ентоні продовжить це робити.Та думаю, що наразі бій з Усиком - єдине, про що справді думає Джошуа", - сказав Гірн.