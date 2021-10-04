Усик: Не можна списувати Вайлдера

Американський суперваговик Деонтея Вайлдера має всі шанси перемогти володаря пояса WBС Тайсона Ф'юрі.

Про це розповів чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF у суперважкому дивізіоні Олександр Усик.

"Я точно подивлюся цей бій. Я не думаю про те, хто переможе. Це буде хороший поєдинок. Не можна списувати Вайлдера з рахунків, оскільки у нього завжди є нокаутуючий удар. Я точно буду дивитися цей бій, і мені цікаво, хто здобуде перемогу.

Я подер з будь-яким суперником, який буде утримувати останній пояс. Мені без різниці, буде це Вайлдер або Ф'юрі. Я не вмію робити прогнози. Єдине, що я можу вам передбачити, - це те, що сьогодні у мене буде фантастична вечеря", - розповів Усик.