Тренер назвав вагу Ф’юрі перед боєм з Вайлдером

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі набрав вагу перед третім поєдинком з американцем Деонтеєм Вайлдером.

Про це розповів тренер британця Шугар Хілл Стюард.

"Він не буде важити 135 кілограмів. Ймовірно, його вага складе близько 130 кг. У минулому поєдинку він важив на 9 кг менше. Чим більше, тим краще, чим важче, тим сильніше. Тайсон тренується з цим вагою, він підкачався. Немає такого, що Ф'юрі просто жиріє, він качає м'язи ".

"Завжди є страх, він повинен у тебе бути. Це дозволяє тобі бути насторожі. Це почуття має бути присутнім. Це не означає, що ти постійно віриш в загрозу або боїшся всіх підряд, але для того щоб бути напоготові, це дуже важливо", - розповів Стюард.