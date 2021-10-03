Батько Ф'юрі: Усик стане проблемою для будь-кого

Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) проведе третій бій з колишнім чемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 КО)

Джерело - Boxing Social.

Реванш між Ентоні Джошуа та чемпіоном світу WBA, WBO, IBF Олександром Усиком може скластися на користь британця.

Про це заявив батько чемпіона WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі.

"Бути чемпіоном - унікальне бажання. Воно визначає чемпіона. Усик - чудовий боєць, який стане проблемою для будь-кого. Ти володієш лише тим, що у тебе є, а не тим, чого немає. Джошуа спробував перебоксувати людину, яка є майстром в боксі".

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"Реванш - це вже інша історія. Джошуа програв Руїсу, повернувся і видав чудовий виступ у Саудівській Аравії. Упевнений, що з правильною командою він сильніше повірить в себе. Цей реванш може скластися інакше - в сторону Джошуа", - сказав Ф'юрі-старший.

Нагадаємо, промоутер впевнений у можливості проведення бою Джошуа - Ф'юрі.