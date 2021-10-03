Арум: Не бачу в Усика боєприпасів, необхідних для перемоги над Ф'юрі

Чемпіон світу WBA, WBO, IBF в суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) міг би провести бій з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО), якби не реванш з Ентоні Джошуа.

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Я думаю, що в цьому бою потрібно віддати перевагу Ф'юрі, тому що він дуже хороший боксер, а різниця в габаритах між ними - величезна. Безумовно, Усик б не зміг зробити з Ф'юрі те ж саме, що з Джошуа. Це було б цікаве протистояння. Можливо, цей бій відбудеться, але я не бачу в Усика боєприпасів, необхідних для перемоги над Ф'юрі", - заявив промоутер.