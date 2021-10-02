Британський суперважковаговик відреагував на результати розслідування боксерського олімпійського турніру на Іграх 2016

Джерело - Sky Sports.

Британський супертяж Джо Джойс (13-0, 12 КО) вимагає повернути йому золоту медаль Олімпіади-2016 в Ріо.

Про це він заявив порталу Sky Sports.

У 149-сторінковій доповіді, опублікованим канадським спортивним юристом Річардом Маклареном, йде мова про десять підозрілих боїв на Олімпіаді-2016.

Поразка Джо Джойса від Тоні Йокі в фіналі суперважкій ваговій категорії - один з поєдинків, які перебувають під підозрою.

"Після того, як я дізнався про систему корупції в AIBA, а Макларен підтвердив, що результат мого бою з Йокой - в числі тих, які були сфабриковані, я вимагаю від МОК нагородити мене золотою медаллю Ріо-2016. Ми з командою детально вивчаємо звіт і чекаємо рішення AIBA і МОК. Корупція не повинна перемогти", - сказав Джойс.

Нагадаємо, Джойс може провести бій з Паркером.