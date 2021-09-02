Джойс може провести бій з Паркером

Новозеландець погодився на проведення поєдинку

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Джозеф Паркер (29-2-0, 21 KO) погодився вийти на ринг з непереможеним Джо Джойсом (13-0, 12 KO).

Про це повідомляє Boxing Scene.

При цьому сам Джойс хотів би в майбутньому побитися за титул WBO з переможцем бою Джошуа - Усик, проте розглядає варіант проведення поєдинку з Паркером перед цим.

У своєму останньому бою Джойс переміг камерунця Карлоса Такама технічним нокаутом в шостому раунді.

Паркер бився останній раз на початку травня. Тоді він одноголосним рішенням суддів переміг Дерека Чісору.

Нагадаємо, Усик і Джошуа проведуть бій 25 вересня в Лондоні (Велика Британія) на стадіоні Тоттенгем Готспур.