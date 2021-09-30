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Руїс оцінив перемогу Усика над Джошуа

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Боксер не очікував від британця такого слабкого виступу
Руїс оцінив перемогу Усика над Джошуа
Фото Getty Images
#Руїс, #Джошуа, #Усик

Джерело - BoxingNews24.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс розчарований діями Ентоні Джошуа у бою з Олександром Усиком.

Про це заявив сам американський боксер.

"Я думав, що Ентоні виявиться сильнішим. Джошуа просто стояв і дивився на Усика. Він не рухався, не робив те ж саме, що в нашому другому поєдинку. Тоді Джошуа бігав, щоб переконатися, що не пропустить удар.

Це безумство, адже я думав, що Ентоні Джошуа поб'є Усика. Звичайно, не можна звинувачувати всіх підряд. Кожен боєць повинен брати відповідальність на себе. Можливо, Джошуа вибрав неправильну стратегію або недооцінив Усика. Можливо, він програв через те, що Усик - лівша, через його стилю і рухів. У будь-якому випадку, я вітаю Усика", - зазначив Руїс.

Раніше, промоутер Ф'юрі закликав Джошуа відмовитися від реваншу з Усиком.

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