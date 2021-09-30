Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс розчарований діями Ентоні Джошуа у бою з Олександром Усиком.

Про це заявив сам американський боксер.

"Я думав, що Ентоні виявиться сильнішим. Джошуа просто стояв і дивився на Усика. Він не рухався, не робив те ж саме, що в нашому другому поєдинку. Тоді Джошуа бігав, щоб переконатися, що не пропустить удар.

Це безумство, адже я думав, що Ентоні Джошуа поб'є Усика. Звичайно, не можна звинувачувати всіх підряд. Кожен боєць повинен брати відповідальність на себе. Можливо, Джошуа вибрав неправильну стратегію або недооцінив Усика. Можливо, він програв через те, що Усик - лівша, через його стилю і рухів. У будь-якому випадку, я вітаю Усика", - зазначив Руїс.