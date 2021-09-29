Де Ла Хойя: Гірн зруйнував кар'єру Джошуа

Американець звинуватив Гірна у некомпетентності

Джерело - IFL TV.

Представник британця Ентоні Джошуа Едді Гірн взагалі не займався просуванням бою свого клієнта проти Олександра Усика на території США.

Про це заявив керівник промоутерської компанії Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя.

"Бій Усик - Джошуа в Америці ніхто не бачив. Що це за промоутер такий, у якого немає уявлення про те, як вести справи в США? Його прізвище Гірн або якось так, да? Так ось, Гірн, залишайся в Великобританії і просувати свої поєдинки там. Ти не відаєш, що робити в США. Цьому хлопцю слід займатися промоутерською діяльністю у Великій Британії. Гірн, схоже, не знає, як просувати бої. Він довів це. Усик завоював титул чемпіона світу, а Гірн зруйнував кар'єру Джошуа", - зазначив Де Ла Хойя.

Нагадаємо, бій між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа пройшов в ніч на 26 вересня на лондонській арені Тоттенгем Готспур. Українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів з рахунком 117-112, 116-112, 115-113.

Раніше, промоутер Ф'юрі закликав Джошуа відмовитися від реваншу з Усиком.