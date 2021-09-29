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Паркер назвав причину перемоги Усика над Джошуа

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Паркер назвав причину перемоги Усика над Джошуа
#Усик, #Джошуа

Джерело - iFL TV.

Команда британця Ентоні Джошуа підготувалася погано, адже їх план в поєдинку з Олександром Усиком не спрацював, що призвело до поразки.

Про це заявив колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Джозеф Паркер.

"У Джошуа був неправильний план на бій, з огляду на те, що показав Усик. Олександр видав відмінний виступ, доставив Джошуа багато проблем за рахунок рухливості, роботи ніг, обманних рухів і так далі. Це було одне з тих виступів, до яких ти придивляєшся, адже воно дійсно вийшло хорошим. Іноді ти виходиш на бій, і твій план працює, а іноді - ні.

Джошуа повернувся в середині бою, кілька разів спіймав Усика правою, але потім Саша знову володів ініціативою до кінця бою. Коли Джошуа пресингував, він ловив Усика хорошими ударами, які той відчував. Проте потім він повернувся до того, що робив перед цим.

Команда Джошуа недостатньо якісно підготувалася до такого боксера, як Усик. Може бути, спаринг-партнери виявилися недостатньо хорошими. Просто їх план не спрацював", - сказав Паркер.

Нагадаємо, Усик - другий найкращий боксер світу незалежно від вагових категорій.

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