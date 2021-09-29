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Ф'юрі: Навіщо мені симулювати COVID-19 і відмовлятися від мільйонів?

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Боксер впевнений у своїй перемозі
Ф'юрі: Навіщо мені симулювати COVID-19 і відмовлятися від мільйонів?
#Ф'юрі, #Вайлдер

Джерело - BoxingScene.

Боксер Тайсон Ф'юрі дійсно заразився коронавірусом влітку, тому бій проти Деонтея Вайлдера перенесли з липня на жовтень.

Про це заявив сам боксер.

"Не знаю, що там придумав Вайлдер. Мені офіційно був зроблений тест організаторами бою. Навряд чи я міг підробити позитивний результат, правда?.

І навіщо? Симулювати ковід, щоб втратити багато мільйонів доларів і не битися з суперником, якого я спокійно нокаутував в минулому поєдинку? Це легкі гроші. Як в лотерею виграти.

Я взагалі хворів двічі. Один раз заразився у 2020 році, а другий раз - влітку цього року. Другий раз мені дійсно було погано, слабкість", - сказав Ф'юрі.

Бій за пояс WBC суперважкої ваги має відбутися 9 жовтня.

Раніше, промоутер Ф'юрі закликав Джошуа відмовитися від реваншу з Усиком.

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