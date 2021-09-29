Ф'юрі: Навіщо мені симулювати COVID-19 і відмовлятися від мільйонів?

Боксер Тайсон Ф'юрі дійсно заразився коронавірусом влітку, тому бій проти Деонтея Вайлдера перенесли з липня на жовтень.

Про це заявив сам боксер.

"Не знаю, що там придумав Вайлдер. Мені офіційно був зроблений тест організаторами бою. Навряд чи я міг підробити позитивний результат, правда?.

І навіщо? Симулювати ковід, щоб втратити багато мільйонів доларів і не битися з суперником, якого я спокійно нокаутував в минулому поєдинку? Це легкі гроші. Як в лотерею виграти.

Я взагалі хворів двічі. Один раз заразився у 2020 році, а другий раз - влітку цього року. Другий раз мені дійсно було погано, слабкість", - сказав Ф'юрі.