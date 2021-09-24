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Лопес погодився на перенесення бою з Камбососом

Сьогодні 11:09 273 0
Дата бою буде змінена
Лопес погодився на перенесення бою з Камбососом
#Камбосос, #Лопес

Джерело - ESPN.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес підписав контракт, який дозволяє компанії-організатору змістити поєдинок із Джорджем Камбососом з 4 жовтня на 16-е. 

Про це повідомив батько і тренер боксера Теофімо Лопес-старший.

"Я хочу тільки якнайкращого для свого сина, і думаю, що це великий етап для нього. Бій 4 жовтня вбив би нас, хай йому грець. Все б над нами сміялися. Я думаю, що це правильне рішення. Гроші - це ще не все. Гроші прийдуть. Витримка зараз важливіше всього на світі", - зазначив Лопес-старший.

У свою чергу Камбосос поки не погодився на перенесення поєдинку.

Чемпіонський бій Лопес - Камбосос був запланований на 4 жовтня в Нью-Йорку в Hulu Theater в Madison Square Garden. У разі перенесення поєдинок пройде 16 жовтня на арені Barclays Center в Брукліні.

Раніше, Лопес поставив ультиматум Ломаченку щодо реваншу.

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