Ентоні Джошуа не зможе здолати володаря титулів WBA, IBF, WBO і IBO у суперважкій вазі Олександра Усика в реванші.

Про це заявив британський промоутер Френк Воррен.

"Джошуа переможе Усика, якщо тільки скине на нього бомбу. Ентоні не зможе перебоксувати його, це неможливе завдання для нього. Що ж йому робити? Джошуа доведеться тільки спробувати нокаутувати Усика.

Це трохи схоже на бій між Уайлдером і Ф'юрі. На мою думку, і, сподіваюся, я не помиляюся, Деонтей не здатний перебоксувати Тайсона. Я не бачу, як він може це зробити. Але Уайлдер небезпечний і може добре прикластися.

Те ж саме і з Джошуа. Він ніколи не перебоксує Усика. А до реваншу Олександр вже буде відчувати себе набагато комфортніше в суперважкій вазі", - зазначив Воррен.