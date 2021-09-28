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Воррен: Джошуа переможе Усика, якщо тільки скине на нього бомбу

Сьогодні 21:09 351 0
Відомий промоутер не вірить в успіх британця в реванші
Воррен: Джошуа переможе Усика, якщо тільки скине на нього бомбу
#Усик, #Джошуа

Джерело - Boxingnews24.

Ентоні Джошуа не зможе здолати володаря титулів WBA, IBF, WBO і IBO у суперважкій вазі Олександра Усика в реванші.

Про це заявив британський промоутер Френк Воррен.

"Джошуа переможе Усика, якщо тільки скине на нього бомбу. Ентоні не зможе перебоксувати його, це неможливе завдання для нього. Що ж йому робити? Джошуа доведеться тільки спробувати нокаутувати Усика.

Це трохи схоже на бій між Уайлдером і Ф'юрі. На мою думку, і, сподіваюся, я не помиляюся, Деонтей не здатний перебоксувати Тайсона. Я не бачу, як він може це зробити. Але Уайлдер небезпечний і може добре прикластися.

Те ж саме і з Джошуа. Він ніколи не перебоксує Усика. А до реваншу Олександр вже буде відчувати себе набагато комфортніше в суперважкій вазі", - зазначив Воррен.

Раніше, Усик розповів про участь Анатолія Ломаченка у бою з Джошуа.

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