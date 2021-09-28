Тайсон розкритикував бій Джошуа - Усик

Тайсон прокоментував бій Джошуа - Усик

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Майк Тайсон залишився незадоволений рівнем боксу, який показали українець Олександр Усик (19-0, 13 KO) і британець Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Після перегляду бою Джошуа - Усик думаю, що, можливо, в той вечір у них був невдалий день. Після такого виступу ви дійсно вважаєте, що вони могли б побити мене на моєму піку?", - відзначив Тайсон.

Нагадаємо, Усик за очками переміг Ентоні Джошуа з Великої Британії (24–1, 22 КО) та відібрав у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.